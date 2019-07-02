«Настоящий сериал!»: Ирина Шейк снялась в забавном проморолике в стиле 80-х

Российская супермодель и актриса Ирина Шайхлисламова, более известная как Ирина Шейк, опубликовала на своей странице Instagram тизер забавного проморолика известной итальянской компании, в котором снялась вместе со своими коллегами Джиджи Хадид и Джоан Смолз.

На кадрах светская львица предстала в образе героини сериалов 1980-х годов, пишет Teleprogramma.pro. Такая же пышная прическа, массивные серьги, яркий макияж и разноцветный наряд с пайетками — эстетика ушедшей эпохи в ролике передана идеально.

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Сюжет видео проработан не меньше. Поклонники обратили внимание, что развитие действий напоминает сериал. Сначала жена застает мужа в объятиях любовницы, а потом героиня, роль которой исполняет Ирина Шейк, разговаривает по телефону в то время, как по квартире ходит мужчина с обнаженным торсом.

«Я бы посмотрела такой сериальчик».

«Слишком горячо».

«Как называется этот сериал?»

«Шедевр!»

«Настоящий сериал!» — отметили комментаторы.

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