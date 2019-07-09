Жена Дмитрия Диброва сразила фанатов снимком в купальнике с глубоким декольте

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Опубликовав фотографию, супруга телеведущего рассказала, что отправляется на отдых в Сочи.

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Фото, видео : Instagram @polinadibrova

29-летняя супруга телеведущего Дмитрия Диброва раззадорила поклонников новой фотографией в Instagram. На своей странице в социальной сети девушка разместила снимок, на котором позирует в соблазнительном купальнике цвета фуксии.

Несмотря на то, что для своей фотосессии Полина Диброва выбрала довольно закрытую модель, предмет пляжного гардероба позволяет по достоинству оценить безупречную фигуру жены ведущего, ее стройные ноги и пышный бюст. «Аппетитные» формы светской львицы особенно подчеркивает глубокий вырез ее купальника.

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Instagram @polinadibrova
 
Под публикацией Полина рассказала, что отправляется на отдых в Сочи. Правда, кто ей составит компанию в отпуске, девушка не уточнила. В комментариях фанаты пожелали Дибровой хорошо провести время и выразили восхищение ее красотой.

«Хорошо отдохнуть! Прекрасной погоды!»

«Как всегда прекрасна!»

«Секси!»

«Какое шикарное фото! И правда, похоже на открытку», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Диброва загорала топлес на глазах у детей.

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