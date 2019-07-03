Живучие микрозаймы: какие новые лазейки для наживы нашли МФО

Микрозаймы «до зарплаты» под астрономические проценты должны уйти в прошлое. Микрокредитным организациям придется поубавить аппетит: с 1-го июля вступил в силу закон, который ограничивает максимальную ежедневную ставку!

Сомнительный бизнес станет нерентабельным и попросту исчезнет. Это в теории. На практике МФО ищут юридические лазейки, чтобы и дальше наживаться на доверчивых заемщиках. И находят, так самые популярные мелкие займы до 10 000 рублей не попадают под закон, и конторы, действующие в интернете тоже в серой зоне.

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Работая, например, в интернете, где кредиторам закон не писан, сотни анонимных займоботов-посредников рассылают заявки в конторы, а дальше может быть что угодно. Либо дадут займ под непонятный процент, либо пропадут вместе с вашими паспортными данными и данными банковской карты.

Расследование Максима Облендера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как микрозаймы калечат жизни людей.