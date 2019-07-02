«Продешевил!»: Саша Савельева заявила, что не бросит ребенка за 350 тысяч

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Певица опровергла слухи о том, что выйдет из декрета за небольшой гонорар.

Фото : Instagram @sasha_savelieva

Известная российская певица Саша Савельева посмеялась над слухами о том, что она якобы выйдет из декрета за 350 тысяч рублей. Такую сумму за одно выступление певицы публично озвучил ее менеджер.

«Менеджер что-то продешевил!» — прокомментировала информацию Савельева.

Видимо, певица привыкла к другим суммам. В сторис Instagram Саша устроила голосование: уволить ли менеджера или простить ему ошибку? Больше половины подписчиков посоветовали Савельевой избавиться от работника, называющего неправдоподобные гонорары.

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Исполнительница заявила, что вышла из состава группы «Фабрика» специально для того, чтобы больше времени посвящать ребенку. Три месяца назад она родила от супруга — актера Кирилла Сафонова — сына Леона.

После родов певица редко появляется на публике. Однако на днях Саша Савельева вышла в свет на вручение премии для «звездных» родительниц. Там певица получила главную награду и стала «Мамой года».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саша Савельева готова провести праздничное мероприятие за относительно небольшую сумму.

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