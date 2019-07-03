«Плач умирающих бакланов»: «Газпром-Арена» спасается от чаек и ворон

Объекты, построенные к чемпионату мира в 2018 году, действительно, востребованы. Так, стадион в Петербурге в следующем году примет снова праздник футбола — но европейский. Четыре матча Евро-2020 пройдет в Северной столице.

До этого времени стадион надо сохранить в хорошем состоянии. Враги конструкции — солнце, ветер, осадки и птицы. Речь не о «мифических бакланах с мощными клювами», а о чайках и воронах, чей помет вызывает коррозию.

Для защиты от воздушной тревоги на арене установили новую акустическую отпугивающую систему. Из динамиков раздаются крики хищных птиц, которые в городском фольклоре быстро превратились в «плач умирающих бакланов». Система в принципе не новая, но учитывая масштаб стадиона и мощность его репродукторов, «пугалка» получилась настолько мощной, что разлететься готовы жители близлежайших домов. Элитных, кстати, как отметила Екатерина Иванова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербургский стадион может принять финал Лиги чемпионов в сезоне 2020–2021 годов.