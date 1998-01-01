Санкт-Петербург может принять финал Лиги чемпионов в сезоне 2020–2021 годов

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Заявку на участие петербургского стадиона в европейском клубном турнире подал РФС.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Лига Чемпионов 56

Российский футбольный союз (РФС) подал в комитет УЕФА заявку на проведение на стадионе в Санкт-Петербурге финала Лиги чемпионов сезона 2020–2021 годов.

Футбольные функционеры уверены, что у стадиона, на котором прошли один из полуфиналов и игра за третье место домашнего чемпионата мира по футболу в 2018 году есть огромные шансы получить эту возможность.

— Убежден, что в случае победы нашей заявки мы сможем провести великолепный с точки зрения организации финал самого престижного европейского клубного турнира, — заявил РИА Новости гендиректор и генсекретарь РФС Александр Алаев.

Предполагается, что в апреле представители УЕФА прибудут в Северную столицу с инспекционным визитом. Окончательно решение будет вынесено 29 мая 2019 года.

Как сообщал ранее Пятый канал, основным конкурентом стадиона «Газпром Арена» (до 8 декабря 2018 года арена «Санкт-Петербург») в Петербурге может стать домашний стадион футбольного клуба «Бавария» в Мюнхене.

Тема:
Лига Чемпионов 56
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