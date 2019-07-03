Панайотова прочат в отцы ребенка Любови Успенской — фото

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Певица написала в соцсетях, что молодой артист стал «частью ее жизни», из чего интернет-сообщество сделало далеко идущие выводы.

Фото : Instagram @panaiotov

Интернет-сообщество взбудоражено заявлением Любови Успенской о том, что она в 66 лет решила стать мамой и ищет здорового донора яйцеклетки. Но гораздо больше публику интересует, кто будет выбран в качестве отца ребенка. И пищу для обсуждения сразу подкинула сама же Успенская, опубликовав на своей странице в Instagram поздравление с днем рождения Александру Панайотову.

«Мой дорогой и любимый Панайотов, я безмерно рада тому, что такой прекрасный, открытый и талантливый человек, стал частью моей жизни», — написала певица.

Как сообщает интернет-портал 7Дней.ру, из этого поста подписчики мгновенно сделали далеко идущие выводы, отметив при этом, что именно 35-летний Александр был бы идеальным во всех отношениях донором.

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Ранее 5-tv.ru писал, что донором яйцеклетки для будущего ребенка Успенской хочет стать внучка знаменитого советского актера Олега Стриженова Александра.

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