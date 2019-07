Мощный взрыв прогремел недалеко от столицы Туниса вечером около 21.30 по местному времени во вторник, 2 июля. Об этом сообщает Reuters.

Предварительно, неизвестный человек совершил самоподрыв, когда его окружила полиция. На место происшествия выехали дополнительные наряды стражей правопорядка.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало.

Breaking: Reuters reports on “strong explosion” in the Tunisian capital, says police arrived on location. https://t.co/Z7FHmBAhDi pic.twitter.com/kqtE0uC8YD