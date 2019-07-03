Мощный взрыв прогремел недалеко от столицы Туниса

, 1:39 Срочная новость 22

Предварительно, неизвестный человек произвел самоподрыв.

Фото : REUTERS / Zoubeir Souissi

Мощный взрыв прогремел недалеко от столицы Туниса вечером около 21.30 по местному времени во вторник, 2 июля. Об этом сообщает Reuters.

Предварительно, неизвестный человек совершил самоподрыв, когда его окружила полиция. На место происшествия выехали дополнительные наряды стражей правопорядка.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о серии взрывов в Тунисе, которые прогремели около недели назад. Пресса страны предполагает, что взрывы в столице могли быть устроены ради срыва туристического сезона

Читайте также

+12° Днём +18°
Ночью +11°
63.23
0.18 71.41
0.01
Гороскоп на 2 июля: Рыбы, да вы счастливчики!

Последние новости

2:16
«Жан Дог Ван Бульдог»: Харламов по-русски ответил Стейтему на челендж с бутылкой
2:00
«Плач умирающих бакланов»: «Газпром-Арена» спасается от чаек и ворон
1:48
В Севастополе и Мурманске несут цветы в память о погибших подводниках
1:39
Мощный взрыв прогремел недалеко от столицы Туниса
1:29
«Выступал в Сочи»: Шатунов вернулся к концертам после госпитализации
1:03
Китайский Xiaomi назвал цены на смартфоны новой линейки CC

Сейчас читают

«Продешевил!»: Саша Савельева заявила, что не бросит ребенка за 350 тысяч
«Спорт, секс и чувство юмора»: Экс-звезда Comedy Woman о счастливом браке
«Где грудь?»: Поклонники обсуждают размер бюста Глюкозы — «жаркое» фото

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге