Полярная лисица-«путешественница» добежала из Норвегии до Канады за 76 дней

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Животное преодолело 3,5 тысячи километров.

Фото : www.globallookpress.com

Ученые зафиксировали рекордное по длине маршрута и скорости передвижение полярной лисицы, которая «по своим делам» пробежала из Норвегии в Канаду за 76 дней. Проследить миграционный путь животного удалось с помощью устройства слежения GPS, пишет RT.

По морскому льду и суше лиса преодолела более 3,5 тысячи километров при своей средней скорости 46,3 километра в сутки, что стало своеобразным рекордом. До сих пор ученые не регистрировали подобный показатель у этого вида хищных млекопитающих.

Reuters

Тем не менее в настоящее время сигнал с GPS этой лисицы-«путешественницы» пропал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как лиса разгуливает по Петербургу.

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