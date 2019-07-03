Прощай, гламур! Берлинская неделя моды в 2019 году посвящена сохранению природы

, 15:08 Эфирная новость 25

Дизайнеры решили использовать материалы, которые хорошо разлагаются. Также в тренде перешитые старые вещи.

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Фото, видео : Reuters, Пятый канал

К борьбе экологов за чистую планету присоединяются и известные дизайнеры. В новых коллекциях, представленных на Берлинской неделе моды, кроссовки из кукурузы, платья из пластика. В тренде теперь — старые вещи. На модных показах сплошной эко-стиль. Никакой химии и кожи животных, только натуральные материалы и бытовой мусор. О моде, которая делает мир чище — репортаж Виталия Чащухина.

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