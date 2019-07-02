«Приключения мочалки в Париже» — Селин Дион пугает публику странными нарядами

, 21:42 Видео 10

Певица прогулялась по столице Франции в юбке-мочалке и платье-сетке для лука.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Instagram @celine_dion_fan_france

Селин Дион удивляет публику странными нарядами на Неделе высокой моды в Париже. 51-летняя канадская певица с удовольствием прогуливается по столице Франции, меняя один образ на другой. Так, в один из дней Селин вышла в свет в пышной ярко-желтой мини-юбке, похожей на капроновую мочалку, в другой раз появилась в прозрачном платье до пола, напоминающем разноцветную сетку для хранения лука, в третий — в пестром длинном пиджаке, надетом поверх такого же пестрого купальника.

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Интернет-сообщество, во всяком случае его русскоязычная часть, высокой моды от Селин Дион не оценило, к тому же сочло их абсолютно неуместными для возраста артистки.

«Ужас!»

«Приключения „мочалки“ в Париже. Селин, я тебя люблю, но это перебор».

«Мы лук и картошку в такую сетку собираем».

«Она что, мочалку распустила?»

«Пружины от кровати»

«Ну вот и приехали. Она свихнулась».

«Бабушка-фрик!»

«Она скорее пугает, нежели удивляет».

«Это клиника. Она на этом не остановится», — пишут в соцсетях комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 17-летний сын супермодели Натальи Водяновой Лукас впервые вышел на подиум во время показа французского дома высокой моды Вalmain.

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