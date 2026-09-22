Потоп в семье Баталова: с дочери хотят взыскать 300 тысяч рублей

С дочери Алексея Баталова хотят взыскать 300 тысяч рублей за затопленное жилье

С Марии Баталовой через суд хотят взыскать компенсацию за ущерб после затопления квартиры. Это следует из материалов, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru.

Собственник пострадавшего жилья подал иск к дочери покойного актера Алексея Баталова и ее соседке по коммунальной квартире. Общая сумма требований превышает 300 тысяч рублей.

Согласно документам, в феврале произошло затопление квартиры, расположенной этажом ниже. В результате были зафиксированы повреждения в ванной и туалетной комнатах.

Адвокат Марии Баталовой Сергей Лукин рассказал, что его подзащитной принадлежат две комнаты в коммунальной квартире в Москве, однако она там не проживает. Ранее помещение сдавалось в аренду, но арендаторы уже съехали.

«Скорее всего, мы будем просить (суд. — Прим. ред.) назначить экспертизу и будем говорить о том, что Баталова там не жила и не пользовалась комнатами», — заявил Лукин.

По словам адвоката, соседка Марии Баталовой по коммунальной квартире заменила замки, а дочь актера не появлялась там последние два года.

Из материалов дела следует, что истец требует взыскать с двух ответчиков 304 тысячи рублей в качестве компенсации ущерба. Кроме того, заявлены требования о возмещении 12 тысяч рублей расходов на оценку повреждений и более десяти тысяч рублей госпошлины.

Алексей Баталов известен по ролям в фильмах «Летят журавли», «Дорогой мой человек» и «Москва слезам не верит». Актер умер 15 июня 2017 года.

После ухода артиста близкие столкнулись с обманом: мошенники пытались присвоить имущество семьи. Долгие суды и напряжение сильно сказались на его жене и дочери.

Уход в 2026 году вдовы актера Гитаны Леонтенко стал еще одним ударом для их дочери Марии Баталовой.

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