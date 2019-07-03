Фото: Алла Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве

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Дорогое украшение Примадонне подарил муж.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Известная российская певица Алла Пугачева получила очередной роскошный подарок от своего супруга — пародиста Максима Галкина. Фото, на котором Примадонна позирует с кольцом с роскошным бриллиантом на пальце, появилось на странице в Instagram ее приятельницы — актрисы Олеси Судзиловской.

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На снимке Пугачева предстала в светлой блузке и очках в «черепаховой» оправе. Алла Борисовна поднесла руку к лицу, поэтому в кадр попало украшение с квадратным камнем. Как отметила в беседе с сайтом KP.RU дизайнер ювелирных украшений Дина Джафарова, качество бриллианта выше всяких похвал.

Instagram @olesya_sudzilovskaya

«Подобное украшение не встретишь на прилавках московских ювелирных магазинов. И даже среди брендов такое кольцо — редкий гость. Видно, что украшение создали по индивидуальному заказу. Центральный бриллиант — не меньше 12 карат, но, возможно, и больше», — сообщила Джафарова.

Обратила внимание дизайнер и на белый цвет камня — это один из немаловажных факторов, значительно повышающий стоимость ювелирного изделия. Минимальная цена такого кольца — порядка 450 тысяч долларов или 28 миллионов рублей. На эту сумму можно приобрести пять однокомнатных квартир в российской столице.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алла Пугачева проехала по перрону на автомобиле.

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