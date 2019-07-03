Видео: Шесть человек погибли при прорыве дамбы в Индии

, 12:33 Эфирная новость 23

По меньшей мере 20 человек числятся пропавшими без вести.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

В Индии из-за сильных проливных дождей прорвало дамбу. Поток воды смыл находящуюся неподалеку деревню в считанные минуты. Власти сообщают о шести погибших, но их число может увеличится. В списке пропавших без вести не менее 20 человек.

По словам синоптиков, стихийное бедствие в страну принес тропический муссон, который уже назвали самым сильным за последние 10 лет. Дожди не переставая идут уже вторую неделю, рушатся здания, дороги превращаются в бурные реки.

К сегодняшнему дню только в одном штате Махараштра жертвами наводнения стали больше 20 человек. По прогнозам ученых ливни не прекратятся еще как минимум несколько дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что иркутскими чиновниками после паводка заинтересовалась прокуратура.

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