Видео: Шесть человек погибли при прорыве дамбы в Индии

В Индии из-за сильных проливных дождей прорвало дамбу. Поток воды смыл находящуюся неподалеку деревню в считанные минуты. Власти сообщают о шести погибших, но их число может увеличится. В списке пропавших без вести не менее 20 человек.

По словам синоптиков, стихийное бедствие в страну принес тропический муссон, который уже назвали самым сильным за последние 10 лет. Дожди не переставая идут уже вторую неделю, рушатся здания, дороги превращаются в бурные реки.

К сегодняшнему дню только в одном штате Махараштра жертвами наводнения стали больше 20 человек. По прогнозам ученых ливни не прекратятся еще как минимум несколько дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что иркутскими чиновниками после паводка заинтересовалась прокуратура.