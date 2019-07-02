Иркутскими чиновниками после паводка заинтересовалась прокуратура

Работники прокуратуры Иркутской области вынесли 14 предписаний местным чиновникам за несвоевременное и ненадлежащее информирование населения о чрезвычайной ситуации.

Поставлен вопрос о привлечении их к ответственности. В списке не справившихся — главы практически всех подтопленных населенных пунктов, в том числе городов Нижнеудинск и Тулун, которые пострадали больше всех. Число жертв еще увеличилось, до 18 человек.

Выяснилось, что местные власти предупреждал о надвигающейся стихии один из владельцев туристической базы, расположенной в верховьях Саян, когда за два дня до катастрофы там стремительно начала подниматься вода. Но этой информации не придали значения.

Станислав Григорьев передает из зоны ЧС.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение эксперта, который рассказал о том, где в России может повториться «иркутское наводнение».