Штурмовик ВВС США сбросил учебные бомбы на Флориду после столкновения с птицей

, 13:39 Фото 68

Военные отказались уточнять тип потерянных боеприпасов

Фото : Twitter @TheAviationist

Штурмовой самолет ВВС США A-10 Thunderbolt II сбросил три учебные бомбы на Флориду после столкновения с птицей. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает The Aviationist.

В своем официальном заявлении по факту произошедшего военные не стали уточнять тип потерянных боеприпасов. При этом издание утверждает, что штурмовик нес на борту стандартные учебные бомбы ВВС BDU-33. Они не имеют боеголовок и используются для проверки точности бомбометания, выпуская дым при попадании в цель. Каждая бомба весит 11 килограммов.

Twitter @TheAviationist

Представители ВВС Соединенных Штатов также отметили, что не знают точного места падения учебных снарядов. По их предположениям это произошло в 87 километрах к югу от базы в Северной Флориде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАТО перебросили военные самолеты в Одессу.

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