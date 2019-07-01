НАТО перебросили военные самолеты в Одессу

В Одессу начали прибывать военно-транспортные самолет НАТО для участия в «Sea Breeze-2019».

Как сообщило минобороны Украины, в настоящее время пока на территории Незалежной находятся американский самолет C-130J Hercules и британский A400 Atlas. Они доставили первых участников учений, которые будут проходить на море, суше, в воздухе и под водой с 1 по 12 июля 2019 года в акватории Черного моря, а также снаряжение. В частности от британских королевских ВВС прибыл морской спецназ.

«В Одессу продолжают прибывать военно-транспортные самолеты стран НАТО, доставляющие сюда личный состав, технику и необходимое оборудование», — цитирует украинских военных РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о прибытии в акваторию Черного моря для участия в «Sea Breeze-2019» американского эсминца «Карни» (USS Carney).