Не худела! Нетребко сделала откровенное признание и выложила провокационные фото

, 20:13 Фото 150

Оперная певица опровергла слухи о своем похудении.

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Фото, видео : Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Оперная певица Анна Нетребко прокомментировала слухи, появившиеся на просторах сети. Разглядывая последние снимки светской дивы, поклонники заметили, что она сильно похудела, и сделали вывод, что артистка изнуряет себя диетами.

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Однако, по словам Нетребко, она не пыталась бороться с лишними килограммами и чувствует себя комфортно в своем весе. Более того, фигура оперной дивы тоже не изменилась — как пояснила артистка в Instagram, на некоторых снимках она кажется стройнее из-за удачно выбранного ракурса.

«Я — человек свободный от предрассудков, потери веса и стройности. Меня все в себе устраивает, и никаких 15 килограммов я не сбрасывала и не собираюсь! И ношу одежду одного размера уже десять лет», — призналась светская львица.

В подтверждение своих слов Нетребко опубликовала серию фотографий, сделанных за последние три дня. Певица специально подобрала такие снимки, на которых можно заметить, что никаких изменений в ее фигуре за это время не произошло.

В комментариях поклонники поддержали артистку и подчеркнули, что восхищаются ее уверенностью в себе.

«Прекрасно выглядите!»

«Браво, Анна — гениальная женщина!»

«Не в бровь, а в глаз!»

«Красавица вне времени и размеров», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Нетребко заворожила пользователей сети новым видео.

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