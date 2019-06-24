«Острый репортаж»: Нетребко в платье с глубоким декольте восхитила фанатов

Оперная певица Анна Нетребко заворожила пользователей сети новым видео. На нем дива стоит посреди античного амфитеатра Арена ди Верона и ведет, по ее же словам, «острый репортаж». На ней надето золотистое платье в пол с весьма глубоким вырезом. Вероятно, именно из-за этого внимание оператора приковано к самой Нетребко, а не к древнеримской архитектуре.

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Подписчики Анны не уставали осыпать певицу комплиментами в комментариях.

«Анна, вы, конечно, уже вошли в историю. Редкое уникальное сочетание невообразимого таланта, красоты, роскоши и простоты. Вы просто гениальна. Не знаю, прочитаете вы это или нет. Но лучики света и обожания я вам посылаю от всего сердца»

«Очень достойно подобран наряд для этого места. Анна, вы великолепны в нем и не только»

«Оооо! Я вижу золото инков! Превосходная Донна Анна!»

«Ну, невозможно оторваться от тебя, Аня, и показывать арену», — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова выбрала платье цвета пудры с глубоким декольте.