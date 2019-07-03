Девушка, прокатившая на капоте назойливого ухажера в Петербурге, была пьяна

Жительница Петербурга, прокатившая назойливого ухажера на капоте своего авто, была пьяна. Как стало известно 5-tv.ru, нарушительницу на проспекте Юрия Гагарина остановил наряд ГИБДД, и девушка прошла процедуру медицинского освидетельствования. Факт нахождения за рулем в нетрезвом состоянии подтвердился.

«2 июля около 13:30 у дома 32 по проспекту Юрия Гагарина в Московском районе Петербурга сотрудниками ГАИ был остановлен автомобиль Chevrolet Cruze под управлением девушки 1988 года рождения. Девушка прошла процедуру медицинского освидетельствования. Подтвердилось нахождение ее за рулем транспортного средства в состоянии опьянения. В ее отношении составлен протокол об административном правонарушении по статье „Управление транспортным средством в состоянии опьянения“», — сообщила начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Татьяна Суслова.

В настоящий момент материалы направлены в мировой суд для принятия решения. Нарушительнице грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления до полутора лет. Отдельный протокол на автолюбительницу будет составлен за перевозку пассажира вне кабины транспортного средства.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — девушка прокатила назойливого ухажера на капоте авто в Петербурге.