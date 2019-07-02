Видео: Девушка прокатила назойливого ухажера на капоте авто в Петербурге

, 14:58 Эксклюзивное видео 88

Инцидент произошел 2 июля в Московском районе Северной столицы.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Жительница Петербурга прокатила назойливого ухажера на капоте своего автомобиля. Инцидент произошел во вторник, 2 июля, в Московском районе Северной столицы на улице Ленсовета.

На записи с камер наблюдения видно, как серебристый Chevrolet двигается в направлении улицы Орджоникидзе. На капоте автомобиля, держась руками за его край в районе лобового стекла, лежит молодой человек.

В интервью 5-tv.ru девушка рассказала о произошедшем. По ее словам, этого парня она толком не знает. При этом поклонник буквально не дает автолюбительнице прохода, подкарауливая ее около дома и возле работы. Петербурженка полагает, что он сумасшедший.

«Вы приезжаете к себе домой и постоянно вас кто-то караулит. А потом еще бросается на капот. Как относиться к этому человеку? Этому человеку я говорю, что не хочу с ним общаться. Кто этот человек, вообще-то, я тоже не знаю. Он говорит: „Давай дружить“. Я отвечаю, что не хочу. Он каждый день меня спрашивает: „Почему ты не хочешь со мной дружить?“ Как бы вы ответили, почему вы не хотите дружить? Мне очень некомфортно. На работе, дома, везде. Я, может быть, даже ушла с работы из-за него, потому что я общаюсь с людьми, мне очень неудобно. Это какой-то ненормальный мальчик», — рассказывает Диана Мусагитова.

Девушка уверена, что не подвергала опасности своего ухажера, так как ехала с небольшой скоростью и контролировала ситуацию. Диана Мусагитова отметила, что уже обращалась в полицию за помощью, но стражи порядка ничего не смогли сделать.

«А что я должна сделать с психом? У меня вчера мама уже вызвала полицию. Она ничего не могла сделать. Он, знаете, что им сказал: „Я ничего, я хороший мальчик, может, жду тут своего друга“. Хотя, на самом деле, маньячина еще тот. Я хотела припарковать машину у своего дома. Он за мной поехал, набросился на капот. Если мне не может помочь полиция, то я должна ехать по своим делам», — говорит девушка.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — автоледи протаранила группу пешеходов в Махачкале.

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