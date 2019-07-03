Киевский суд перенес заседание по делу Вышинского по просьбе прокуроров

Подольский районный суд Киева перенес на 15 июля заседание об изменении меры пресечения в отношении руководителя портала РИА Новости «Украина» Кирилла Вышинского, пишет «Экономика сегодня».

Перерыв в процессе запросили прокуроры 3 июля. Стороне обвинения нужно время, чтобы «надлежащим образом» ознакомиться с материалами дела Вышинского и подготовиться к заседанию. На сегодняшнем заседании адвокат журналиста рассчитывал перевести его под домашний арест.

«Сторона обвинения, кроме как физически препятствовать правосудию, никаким другим образом не может действовать, поскольку у них нет ни одного аргумента для того, чтобы подтвердить риски освобождения Кирилла и настоять на продлении срока его содержания под стражей », — заявил адвокат Вышинского Андрей Доманский.

Ранее сам Кирилл Вышинский заявил, что его арестовали и временно заключили под стражу не для того, чтобы осудить, а с целью шантажа возможным обменом.

Кирилл Вышинский был незаконно задержан 15 мая 2018 года. Журналиста обвинили в действиях, которые «систематически разрушали украинское государство». В случае признания его виновным, ему грозит от 10 до 15 лет заключения.