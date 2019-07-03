Киевский суд перенес заседание по делу Вышинского по просьбе прокуроров

Подольский районный суд Киева перенес на 15 июля заседание об изменении меры пресечения в отношении руководителя портала РИА Новости «Украина» Кирилла Вышинского, пишет «Экономика сегодня».
Перерыв в процессе запросили прокуроры 3 июля. Стороне обвинения нужно время, чтобы «надлежащим образом» ознакомиться с материалами дела Вышинского и подготовиться к заседанию. На сегодняшнем заседании адвокат журналиста рассчитывал перевести его под домашний арест.
Ранее сам Кирилл Вышинский заявил, что его арестовали и временно заключили под стражу не для того, чтобы осудить, а с целью шантажа возможным обменом.
Кирилл Вышинский был незаконно задержан 15 мая 2018 года. Журналиста обвинили в действиях, которые «систематически разрушали украинское государство». В случае признания его виновным, ему грозит от 10 до 15 лет заключения.