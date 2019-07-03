«Я очень язвительный»: Цискаридзе рассказал о конфликте с Волочковой

Экс-солист балета Большого театра Николай Цискаридзе рассказал о взаимоотношениях со своей бывшей коллегой по сцене Анастасией Волочковой. Заслуженный артист РФ признался, что долгое время прекрасно ладил со звездой и даже помог ей прославиться. По словам Цискаридзе, именно он повлиял на то, что теледива оказалась сначала в столице, а после на сцене Большого театра.

«Во многом благодаря моей легкой беседе с нею ее жизнь изменилась, и она оказалась в Большом театре. Но поскольку мы были дружны и тогда, и по сей день, я как старший товарищ профессиональные замечания ей делал», — цитируют артиста Дни.ру.

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Однако гармония в отношениях Николая и Анастасии продлилась недолго. Со временем между звездами назрел конфликт, и они перестали общаться. Артист отметил, что ссора произошла именно по его вине.

«Я очень язвительный, и любая брошенная мною фраза может сильно ранить. Как-то задел Настю. И красивая молодая девушка обиделась на то, что так нахально себя повел», — признался Цискаридзе.

Впрочем, даже несмотря на разлад, артист продолжал защищать балерину перед коллегами. Накануне ее ухода из Большого театра многие ополчились против звезды и начали ее обсуждать за спиной. Николай не пошел на поводу у общества.

«Когда ее увольняли, те люди, которые еще недавно целовали ей руки, оказались очень непорядочными. Пришли ко мне и стали требовать сказать что-то нелицеприятное о ней. Я ответил: «Вы о чем? Как вообще смеете?» — поделился экс-солист балета Большого театра.

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