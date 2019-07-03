В Башкирии обрушился деревянный мост из «Вечного зова»

В республике Башкортостан обрушился некогда самый длинный деревянный мост.

Инцидент произошел в городе Белорецк. Пешеходная переправа через реку Белая оказался частично разрушена.

550-метровый мост стал известен на весь СССР. В 1970-х годах в Белорецке проходили съемки культового советского многосерийного фильма «Вечный зов». В начале XXI века переправа оказалась в плачевном состоянии. На ее восстановление требовались несколько десятков миллионов рублей. С 2013 года мост не эксплуатировался и был закрыт для пешеходов.

Мост в Белорецке был самым длинным в России до строительства в 2016 году во Владимирской области Типографского моста длиной 555 метров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обрушении моста на Сахалине.