В Башкирии обрушился деревянный мост из «Вечного зова»

, 22:40 Фото 68

Известная на всю страну пешеходная переправа частично разрушена.

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Фото, видео : ВКонтакте @mironoff80, @wtf_rb, YouTube / Александр Минаев

В республике Башкортостан обрушился некогда самый длинный деревянный мост.

Инцидент произошел в городе Белорецк. Пешеходная переправа через реку Белая оказался частично разрушена.

550-метровый мост стал известен на весь СССР. В 1970-х годах в Белорецке проходили съемки культового советского многосерийного фильма «Вечный зов». В начале XXI века переправа оказалась в плачевном состоянии. На ее восстановление требовались несколько десятков миллионов рублей. С 2013 года мост не эксплуатировался и был закрыт для пешеходов.

Мост в Белорецке был самым длинным в России до строительства в 2016 году во Владимирской области Типографского моста длиной 555 метров. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обрушении моста на Сахалине. 

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