Пользователи соцсетей раскритиковали свадебное платье Регины Тодоренко. Пышное торжество состоялось во вторник, 2 июля, в итальянском Соренто — более полугода спустя после того, как телеведущая и Влад Топалов официально поженились.
В октябре 2018-го невеста была на седьмом месяце беременности и празднование этого события с родственниками и друзьями пара отложила на потом. Супруги по-тихоньку публикуют свадебные фотографии в Instagram, но наиболее тщательному изучению фанатов пока что подвергся самый первый снимок. Фанаты отмечают, что платье Тодоренко подобрала не самое удачное.
«Платье так себе»;
«Платье без вкуса, жених в ботинках на голую ногу… Да уж»;
«Платье так себе… и сама лохматая»;
«Все супер, блин, кроме прически у Регины! Cчастья молодым», — пишут комментаторы.
Впрочем, большинство все-же признает, что Тодоренко и Топалов — необычайно красивая пара. Более свежие кадры с торжества в Соренто убеждают в этом все сильнее и сильнее.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за пару дней до свадьбы, по дороге в Италию, потерялся чемодан с одеждой Влада Топалова. В результате жених оказался перед перспективой отправиться на церемонию в плавках.