Свадебное платье Регины Тодоренко раскритиковали в соцсетях — фото

, 16:13 Фото 67 882

Телеведущая и Влад Топалов, официально поженившиеся прошлой осенью, когда невеста была на седьмом месяце беременности, сыграли наконец пышную свадьбу в Италии.

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Фото, видео : Instagram @reginatodorenko, @reginatodorenko2245

Пользователи соцсетей раскритиковали свадебное платье Регины Тодоренко. Пышное торжество состоялось во вторник, 2 июля, в итальянском Соренто — более полугода спустя после того, как телеведущая и Влад Топалов официально поженились.

В октябре 2018-го невеста была на седьмом месяце беременности и празднование этого события с родственниками и друзьями пара отложила на потом. Супруги по-тихоньку публикуют свадебные фотографии в Instagram, но наиболее тщательному изучению фанатов пока что подвергся самый первый снимок. Фанаты отмечают, что платье Тодоренко подобрала не самое удачное.

Instagram @reginatodorenko2245

«Платье так себе»;

«Платье без вкуса, жених в ботинках на голую ногу… Да уж»;

«Платье так себе… и сама лохматая»;

«Все супер, блин, кроме прически у Регины! Cчастья молодым», — пишут комментаторы.

Впрочем, большинство все-же признает, что Тодоренко и Топалов — необычайно красивая пара. Более свежие кадры с торжества в Соренто убеждают в этом все сильнее и сильнее.

 
 
 
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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

 
 
 
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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

 
 
 
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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за пару дней до свадьбы, по дороге в Италию, потерялся чемодан с одеждой Влада Топалова. В результате жених оказался перед перспективой отправиться на церемонию в плавках.

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