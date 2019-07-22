Пользователи соцсетей раскритиковали свадебное платье Регины Тодоренко. Пышное торжество состоялось во вторник, 2 июля, в итальянском Соренто — более полугода спустя после того, как телеведущая и Влад Топалов официально поженились.

В октябре 2018-го невеста была на седьмом месяце беременности и празднование этого события с родственниками и друзьями пара отложила на потом. Супруги по-тихоньку публикуют свадебные фотографии в Instagram, но наиболее тщательному изучению фанатов пока что подвергся самый первый снимок. Фанаты отмечают, что платье Тодоренко подобрала не самое удачное.

Instagram @reginatodorenko2245

«Платье так себе»;

«Платье без вкуса, жених в ботинках на голую ногу… Да уж»;

«Платье так себе… и сама лохматая»;

«Все супер, блин, кроме прически у Регины! Cчастья молодым», — пишут комментаторы.

Впрочем, большинство все-же признает, что Тодоренко и Топалов — необычайно красивая пара. Более свежие кадры с торжества в Соренто убеждают в этом все сильнее и сильнее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 18 Июл 2019 в 1:48 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 10 Июл 2019 в 10:36 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 19 Июл 2019 в 7:41 PDT

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за пару дней до свадьбы, по дороге в Италию, потерялся чемодан с одеждой Влада Топалова. В результате жених оказался перед перспективой отправиться на церемонию в плавках.