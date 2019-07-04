Минздрав предложил проверять водителей на наркотики

Российских водителей обяжут сдавать анализы на психотропные вещества. Экспресс-тест будет проводиться во время медкомиссии. Без проверки на наркотики права не выдадут и не поменяют. Соответствующие поправки в законодательство уже подписаны Минздравом и одобрены Владимиром Путиным.

Инициативу поддержали врачи, полицейские и правозащитники. Осталось только разработать перечень веществ и саму процедуру. По статистике, почти треть аварий со смертельным исходом совершают лица, севшие за руль в наркотическом опьянении.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что девушка, прокатившая на капоте назойливого ухажера в Петербурге, была пьяна.