Актриса Анастасия Макеева вынудила мужа бросить работу

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Супруг актрисы взял отпуск и был рядом на съемках «Гардемаринов».

Фото : ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Известная российская актриса Анастасия Макеева участвует в съемках новой части знаменитых «Гардемаринов». В фильме артистке досталась роль возлюбленной Шевалье Де Брильи — роковой и дерзкой красотки. Пока Макеева снималась в кинокартине, ее супруг — Александр Сакович — длительное время находился рядом. Об этом сообщает StarHit.

Муж 37-летней Анастасии Макеевой — бизнесмен и юрист. Из-за съемок супруги ему пришлось бросить работу, взять отпуск и срочно лететь к любимой в Крым. Жила семейная пара в дорогой гостинице с прекрасным видом на море.

«Чтобы быть рядом, любимый даже взял отпуск на две с половиной недели и прилетел ко мне на площадку», — рассказывает звезда.

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Анастасия Макеева утверждает, что ее избранник спокойно относится к работе актрисы. Саковича абсолютно не смущает публичность его жены. Он старается во всем ее поддерживать и заявляет, что гордится супругой.

Влюбленные поженились в конце прошлого года. Анастасия Макеева свадьбу не афишировала. Некоторое время назад появились слухи, что Александр Сакович младше супруги на четыре года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Макеева рассказала подписчикам, какой сюрприз она приготовила супругу на годовщину свадьбы.

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