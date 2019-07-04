«Самодостаточная»: У Меган Маркл нет фитнес-тренера, стилиста и толпы нянек

По словам источника, приближенного к королевской чете, Меган Маркл среди своих прозвали — «приземленная герцогиня». Утверждают, что она без помощи повара готовит себе еду, а также не прибегает к услугам стилистов. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

Герцогиню Сассекскую считают весьма самодостаточной. Даже занятия йогой она проводит вместе с мамой, а не в компании профессиональных фитнес-тренеров. Супруга принца Гарри без помощи нянечек гуляет на улице со своим недавно рожденным сыном Арчи.

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При этом герцогиня практически не прибегает к помощи стилистов. Только для крупных торжеств девушке наносят профессиональный макияж и укладку. В остальных случаях жена английского принца предпочитает заниматься своей внешностью сама.

Более того, источники уверяют, Меган Маркл лично заказывает продукты домой через онлайн-приложения. Перед самыми родами герцогиня собственными руками замораживала натуральные продукты и занималась приготовлением блюд.

Герцогиня Сассекская, несмотря на свое американское происхождение, уже полюбила и влилась в британскую культуру. Говорят даже, что Меган Маркл стала разговаривать на английский лад, избавившись от американизмов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл выкинула новый дорогой ковер.