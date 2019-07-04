«Самодостаточная»: У Меган Маркл нет фитнес-тренера, стилиста и толпы нянек

, 15:24 169

Источники, приближенные к королевской семье, утверждают, что жена принца Гарри — обычная женщина.

Фото : www.globallookpress.com

По словам источника, приближенного к королевской чете, Меган Маркл среди своих прозвали — «приземленная герцогиня». Утверждают, что она без помощи повара готовит себе еду, а также не прибегает к услугам стилистов. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

Герцогиню Сассекскую считают весьма самодостаточной. Даже занятия йогой она проводит вместе с мамой, а не в компании профессиональных фитнес-тренеров. Супруга принца Гарри без помощи нянечек гуляет на улице со своим недавно рожденным сыном Арчи.

«Она не хорохорилась!»: Нумеролог объяснила проезд Аллы Пугачевой по перрону

При этом герцогиня практически не прибегает к помощи стилистов. Только для крупных торжеств девушке наносят профессиональный макияж и укладку. В остальных случаях жена английского принца предпочитает заниматься своей внешностью сама.

Более того, источники уверяют, Меган Маркл лично заказывает продукты домой через онлайн-приложения. Перед самыми родами герцогиня собственными руками замораживала натуральные продукты и занималась приготовлением блюд.

Герцогиня Сассекская, несмотря на свое американское происхождение, уже полюбила и влилась в британскую культуру. Говорят даже, что Меган Маркл стала разговаривать на английский лад, избавившись от американизмов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл выкинула новый дорогой ковер.

Читайте также

+18° Днём +15°
Ночью +9°
63.40
-0.10 71.54
-0.06
Гороскоп на 4 июля: Рыбы, любовь рядом!

Последние новости

16:30
«На таблетках и уколах»: Стас Пьеха рассказал о проблемах со здоровьем на съемках шоу
16:22
Акция против американских санкций проходит перед резиденцией посла США в Москве
16:10
Видео: В Минсельхозе объяснили предложение регулировать сбор грибов и ягод
16:03
Минздрав сообщает о росте числа бесплодных россиян
16:01
ТОП музыкальных новинок июня — послушайте прямо сейчас
15:57
Кокорина и Мамаева этапировали в колонию в Белгородской области

Сейчас читают

Видео: Опоздавший на рейс пассажир избил представителя авиакомпании «Победа»
Видео: Влад Топалов и Регина Тодоренко наконец сыграли настоящую свадьбу
«Она не хорохорилась!»: Нумеролог объяснила проезд Аллы Пугачевой по перрону

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге