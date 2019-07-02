Меган Маркл и принц Гарри продолжают шиковать несмотря на недовольство общества

В резиденции принца Гарри и его супруги Меган Маркл заменили новый дорогостоящий ковер всего через пару дней после его покупки. Об этом пишет издание Express.

Сообщается, что сначала ковер заляпали грязные собаки, а позже его окончательно испортил уборщик. Однако королевскую семью это не огорчило, и в доме тут же постелили новый ковер. О его стоимости информации нет.

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Незадолго до этого принц Гарри и его жена Меган Маркл попали в эпицентр финансового скандала. Выяснилось, что на ремонт резиденции в Виндзоре молодая чета потратила около трех миллионов долларов. Королевская семья «добила» британскую общественность тем, что сделала крещение сына Арчи закрытым мероприятием только для близких.

«Все это „мы хотим уединения, но счастливы, что наши налогоплательщики финансируют“, взрывает мою голову!» — написал пользователь Twitter.

Поклонники королевской семьи возмущены тем, что супруги используют деньги налогоплательщиков для организации королевских мероприятий, но при этом стараются скрыться от папарацци.