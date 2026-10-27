«Виноваты всегда двое»: Стас Михайлов высказался о распаде браков
Певец рассуждал о семейных проблемах, а его жена недавно опубликовала прощальное послание.
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
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Михайлов: в распаде брака всегда виноваты двое
Народный артист России Стас Михайлов заявил, что в проблемах между супругами нельзя винить только одного человека. Такое мнение он высказал NEWS.ru на 18-й ежегодной премии Topical Style Awards 2026.
По мнению исполнителя, отношения рушатся, когда партнеры не могут договориться и найти общий язык. Михайлов также не согласился с мнением, что институт брака в России стал хуже.
«Когда мы пытаемся кого-то обвинить, мы уже ошибаемся, поскольку виноваты всегда двое. <…> Виноваты два человека, которые в этом союзе не могут найти алгоритм общения», — пояснил певец.
Инна Михайлова недавно опубликовала пост, который пользователи восприняли как возможное прощание, и отметила в нем супруга.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анита Цой отказалась от фиктивного развода ради пиара, подчеркнув, что семья и любовь для нее важнее популярности. Также артистка высказалась о возможном расставании Стаса Михайлова с супругой.
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