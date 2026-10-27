«Виноваты всегда двое»: Стас Михайлов высказался о распаде браков

|
Дарья Белова
Дарья Белова 37 0

Певец рассуждал о семейных проблемах, а его жена недавно опубликовала прощальное послание.

Стас Михайлов высказался о распаде браков

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Михайлов: в распаде брака всегда виноваты двое

Народный артист России Стас Михайлов заявил, что в проблемах между супругами нельзя винить только одного человека. Такое мнение он высказал NEWS.ru на 18-й ежегодной премии Topical Style Awards 2026. 

По мнению исполнителя, отношения рушатся, когда партнеры не могут договориться и найти общий язык. Михайлов также не согласился с мнением, что институт брака в России стал хуже.

«Когда мы пытаемся кого-то обвинить, мы уже ошибаемся, поскольку виноваты всегда двое. <…> Виноваты два человека, которые в этом союзе не могут найти алгоритм общения», — пояснил певец.

Инна Михайлова недавно опубликовала пост, который пользователи восприняли как возможное прощание, и отметила в нем супруга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анита Цой отказалась от фиктивного развода ради пиара, подчеркнув, что семья и любовь для нее важнее популярности. Также артистка высказалась о возможном расставании Стаса Михайлова с супругой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.53
0.04 90.10
0.01
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027...

Последние новости

22:32
Последний матч в жизни: умер двукратный чемпион России по хоккею Сергей Конаков
22:25
«Это их трезвит»: Екатерина Климова призналась, что орет на детей
22:15
«Огненная коза» любит цвет: как украсить входную дверь в Новый год
21:57
Пострадало почти 200 квартир: Ковальчук раскрыл результаты атаки БПЛА в Брянске
21:43
Паспорта аннулировали, самолет ждал: Болсонару заподозрили в попытке бегства в США
21:25
«Виноваты всегда двое»: Стас Михайлов высказался о распаде браков

Сейчас читают

Мог износиловать: внучка экс-мера Самары об убийце деда
«Я не хотела»: внучка Тархова отдала 50 миллионов рублей пособникам в убийстве
При таком-то статусе! Почему Киркорову не удалось накопить большое состояние
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео