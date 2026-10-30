Запивает антидепрессанты: популярная блогерша призналась в проблемах с алкоголем

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 15 0

Селебрити переживает болезненный развод и не справляется с эмоциями.

Блогер Полина Трубенкова рассказала о проблемах с алкоголем

Фото: Instagram*/ madam_kaka

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Блогер Полина Трубенкова пьет антидепрессанты и не может отказаться от алкоголя

Популярный блогер Полина Трубенкова, известная под псевдонимом Мадам Кака, рассказала о проблемах с алкоголем в интервью своей коллеге по цеху Мадонне Мур, которое доступно на YouTube. Трубенкова переживает темные времена — развод, дележка имущества с экс-супругом Константином Коваленко, финансовые трудности.

По собственным словам, она фактически содержала мужа и потратила на него за годы брака около двух миллионов долларов, а теперь он требует половину дома. Блогер получает психологическую и психиатрическую помощь, но уход от неприглядной реальности с помощью спиртного — все еще актуальная проблема, с которой она не может справиться.

Кроме того, Трубенковой диагностировали генерализованное тревожное расстройство (ГТР). Хуже всего, что тяга к выпивке накладывается на прописанный курс антидепрессантов. Несмотря на риски, блогер не завязала с пагубной привычкой.

«Есть такое понятие даже — алкогольная тревога. Вообще все тревожники, они прекращают пить. Но у меня, скажем так, есть проблемки с алкоголем некоторые. Я не могу полностью отказаться от алкоголя. Я могу его регулировать, и то не всегда. У меня алкоголь является эмоциональной дисрегуляцией», — заявила Трубенкова.

Блогер отметила, что назначенные ей препараты совместимы с алкоголем, если выпивать «мизерное количество», но она все же осознает опасность такой смеси. Полина обозначила «красные линии», за которые нельзя заходить: если спиртное начнет негативно влиять на ее социальную жизнь и на работу, она отправится в рехаб.

«Я надеюсь, что закончатся сейчас все вот эти этапы бракоразводного процесса, и я перестану убегать иногда от реальности в алкоголь. Ну, пока не получается до конца, я это признаю», — подчеркнула блогер.

Ранее в интервью 5-tv.ru певица Лолита Милявская рассказала, что бывает, если не следовать рекомендациям психиатров. Артистка пережила тяжелую паническую атаку после того, как выпила алкоголь на фоне приема антидепрессантов. Звезда призвала поклонников избегать ее ошибок и призналась, что после случившегося видеть не может спиртное.

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