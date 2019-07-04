Матвиенко предложила ограничить использование мобильных телефонов в школах

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По мнению спикера Совета Федерации, гаджеты отвлекают детей от учебы и общения.

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Фото, видео : ТАСС / Дмитрий Феоктистов, Пятый канал

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение учителей и родителей о запрете для учеников пользоваться мобильными телефонами в школе. Этот вопрос необходимо решить к 1 сентября 2019 года, сообщила она по итогам заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей.

«Просьба решить этот вопрос к новому учебному году», — сказала она.

Спикер Совфеда не исключила и полный запрет на пронос телефонов в учебные заведения, так как в них отсутствуют помещения для хранения гаджетов, «а директора школ не захотят брать на себя такую ответственность». Она подчеркнула, что «эта тема деликатная, возможно, в школе нужно создавать условия для хранения телефонов».

Валентина Матвиенко напомнила, что многие педагоги и даже родители считают, что наличие телефона у ребенка в школе, особенно в младших классах, отвлекает его от учебного процесса, а «на перемене вместо общения дети играют в различные игры».

Также возникает и социальное неравенство, так как модели телефонов у школьников разные, добавила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кургане мальчик погиб после взрыва мобильного телефона.

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