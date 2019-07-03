Мальчик погиб после взрыва мобильного телефона в Кургане

Мальчик погиб в результате взрыва мобильного телефона. Трагедия произошла в среду, 3 июля, в Кургане. По предварительным данным, ребенку было семь лет, сообщает Интерфакс.

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Взрыв произошел в общежитии, расположенном в доме номер 10 по улице Тельмана. По данным единой дежурной диспетчерской службы города, ребенок поставил на зарядку мобильный телефон, однако из-за технической неисправности гаджет взорвался. Мальчик получил ожоги, несовместимые с жизнью. Тем временем по неподтвержденной информации очевидцев, из-за взрыва у мальчика была практически насквозь пробита грудь.

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На место происшествия выехала бригада МЧС, однако работы для специалистов не нашлось — возгорания не было. Информация по факту гибели несовершеннолетнего выясняется. Сообщений о других жертвах или пострадавших не поступало.

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