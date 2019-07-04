«Настоящий социализм»: Галкин рассказал о новой функции в Instagram

, 23:40 Видео 33

Шоумен считает, что нововведение поможет уберечь неокрепшую психику пользователей соцсети.

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Фото, видео : Instagram @maxgalkinru

Телеведущий Максим Галкин стал одним из первых пользователей новой функции в российском сегменте Instagram. Новшество предполагает, что статистику лайков и просмотров сможет видеть только владелец аккаунта.

«Теперь я не знаю, сколько у кого лайков, просмотров. Я не знаю, скольким людям нравится Тимати и Бузова. Сколько просмотров получил за свое видео Егор Крид. Я вижу просто видео и просто фото. И это прекрасно», — рассказал он.

Супруг Аллы Пугачевой назвал нововведение Instagram «настоящим социализмом». Шоумен уверен, что лайки стали «настоящей зависимостью для многих людей, источником тревоги и стресса», и такая функция поможет спасти психику многих людей, и что самое важное, детей и подростков.

Многие подписчики Галкина согласились с этой идеей.

«Очень хорошо. Зависимость от соцсетей, может, упадет», — написала одна из интернет-пользователей.

«Свобода, равенство, аккаунтство», — пошутил другой.

«Может так и выпрашивать лайки отучатся», — написал третий.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Лиза и Гарри Галкины умилили фанатов признанием папе в любви.

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