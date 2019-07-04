Балерина Большого театра Богуславская доставлена в больницу с травмой головы

Заслуженная балерина Большого театра Алла Богуславская госпитализирована в Москве с закрытой черепно-мозговой травмой, передает РЕН ТВ.

86-летняя женщина сильно ударилась головой при падении. Отмечается, что инцидент произошел вечером 4 июля в подъезде ее дома, когда он якобы пыталась сбежать от родных. Информация о характере травмы и состоянии Богуславской уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о госпитализации знаменитой российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной из-за приступа бронхиальной астмы.