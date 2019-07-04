Балерина Большого театра Богуславская доставлена в больницу с травмой головы

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Заслуженный деятель искусств РФ Алла Богуславская сильно ударилась головой при падении в Москве.

Фото : balletacademy.ru

Заслуженная балерина Большого театра Алла Богуславская госпитализирована в Москве с закрытой черепно-мозговой травмой, передает РЕН ТВ.

86-летняя женщина сильно ударилась головой при падении. Отмечается, что инцидент произошел вечером 4 июля в подъезде ее дома, когда он якобы пыталась сбежать от родных. Информация о характере травмы и состоянии Богуславской уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о госпитализации знаменитой российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной из-за приступа бронхиальной астмы. 

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