Мужчина с ножом напал на людей в медцентре в США

В американском городе Питерсберг, штат Вирджиния, мужчина с ножом напал на посетителей медицинского центра, передает CNN.

В результате атаки на центр донорства плазмы пострадали несколько человек, трое находятся в критическом состоянии. Прибывшие полицейские задержали злоумышленника. Информация о его личности и другие подробности происшествия пока не приводятся.

4 июля в США отмечают День независимости. Этот день также ознаменовался землетрясением в Калифорнии.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Калифорнии, которую сотрясли подземные толчки магнитудой 6,4.