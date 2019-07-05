Мужчина с ножом напал на людей в медцентре в США

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В результате атаки ранены несколько человек, нападавший арестован.

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Фото, видео : Twitter @KarinaNBC12, wtvr.com

В американском городе Питерсберг, штат Вирджиния, мужчина с ножом напал на посетителей медицинского центра, передает CNN.

В результате атаки на центр донорства плазмы пострадали несколько человек, трое находятся в критическом состоянии. Прибывшие полицейские задержали злоумышленника. Информация о его личности и другие подробности происшествия пока не приводятся.

4 июля в США отмечают День независимости. Этот день также ознаменовался землетрясением в Калифорнии.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Калифорнии, которую сотрясли подземные толчки магнитудой 6,4.

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