Пользователи пожаловались на сбой в работе Google

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Сообщения о неполадках с американским IT-гигантом поступили из Японии, Австралии, Европы США и Южной Америки.

Фото : www.globallookpress.com

Пользователи по всему мину столкнулись с неполадками в работе сервисов Google, передает RT.

Сбой произошел в ночь с 4 на 5 июля по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживают проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.

downdetector.ru

Жалобы поступили из Японии, Австралии, Европы США и Южной Америки. Большинство из обращений касались неполадок с авторизацией (52%) и поисковыми запросами (46%).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о масштабном сбое в работе WhatsApp, Facebook и Instagram 3 июля. По мнению экспертов, неполадки в популярных сервисах могли возникнуть из-за проблем в дата-центрах.

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