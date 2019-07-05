Видео: Британские СМИ нашли архивное телеинтервью с загадочным Бэнкси

, 12:32 Эфирная новость 115

Телеканал ITV London нашел архивное интервью с молодым человеком, который, вероятно, является самым известным анонимным уличным художником в мире.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Британский журналист Роберт Мерфи заявил, что напал на след самого таинственного и неуловимого уличного художника известного всему миру как Бэнкси. Опубликовано архивное видеоинтервью 2003 года с молодым человеком, лицо которого скрыто футболкой.

На кадрах видно как он рисует на стене «черное насекомое» и «ребенка с кубиками» — обе работы позже были представлены на выставках мастера стрит-арта.

Впрочем, кто именно скрывается под псевдонимом Бэнкси, по-прежнему загадка. Установить личность знаменитого граффитиста в разное время пытались даже криминалисты и частные детективы. Время от времени сообщалось об очередном разоблачении человека-невидимки, но все это оказывалось фейком.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что художник Бэнкси без приглашения поучаствовал в Венецианской биеналле.

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