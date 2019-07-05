Видео: Британские СМИ нашли архивное телеинтервью с загадочным Бэнкси

Британский журналист Роберт Мерфи заявил, что напал на след самого таинственного и неуловимого уличного художника известного всему миру как Бэнкси. Опубликовано архивное видеоинтервью 2003 года с молодым человеком, лицо которого скрыто футболкой.

На кадрах видно как он рисует на стене «черное насекомое» и «ребенка с кубиками» — обе работы позже были представлены на выставках мастера стрит-арта.

Впрочем, кто именно скрывается под псевдонимом Бэнкси, по-прежнему загадка. Установить личность знаменитого граффитиста в разное время пытались даже криминалисты и частные детективы. Время от времени сообщалось об очередном разоблачении человека-невидимки, но все это оказывалось фейком.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что художник Бэнкси без приглашения поучаствовал в Венецианской биеналле.