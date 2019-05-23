Видео: Художник Бэнкси без приглашения поучаствовал в Венецианской биеналле

Британский андерграундный художник стрит-арта Бэнкси неофициально поучаствовал в Венецианской биеналле. Прямо в центре города он установил свою работу, которой дал название «Венеция в масле».

Его творение представляет девять совмещенных картин, на которых изображен большой круизный лайнер, прибывающий в город. Произведение искусства отсылает к проблеме, которая уже давно беспокоит жителей Венеции — не первый год они бьют тревогу, что корабли сбрасывают отходы прямо в море, чем провоцируют загрязнение водоемов.

О своем творении автор картины рассказал в Instagram.

«Несмотря на то, что я представляю собой крупнейшее и самое престижное событие в мире искусства, меня почему-то никогда не приглашали», — отметил Бэнкси под публикацией.

Свой пост уличный художник сопроводил видеозаписью, по кадрам которой можно понять, что автора инсталляции в конечном итоге с места прогнала полиция.

Подписчики с разных уголков планеты оценили задумку Бэнкси и подчеркнули, что он обладает непревзойденным талантом и когда-нибудь будет оценен по достоинству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британский андерграундный художник Бэнкси вполне может являться автором нового рисунка, появившегося на стене одного из домов в итальянской Венеции.