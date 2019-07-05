«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроилась на работу в отель

У политика Ирины Хакамады двое детей. Старшему сыну Даниилу уже больше сорока лет, он женат. А младшей дочери Марии Сиротинской — 21 год, она родилась с синдромом Дауна. Девушка ведет очень активную и насыщенную жизнь. Ирина сделала все, чтобы Маша выросла полноценной личностью.
О дочери Ирина Хакамада практически ничего не рассказывает в сети, однако недавно она поделилась радостным событием из жизни Марии в Instagram.
Под снимком политик написала, что дочь устроилась работать в отель. Администрация заведения лишена предрассудков и предоставляет рабочие места всем.
«Мы верим, что разные люди с разными возможностями делают команду сильной, а компанию успешной», — процитировала Хакамада руководство сети отелей.
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Подписчики поздравили ребят с новой должностью и искренне пожелали им успехов:
«Какие счастливые! Огромной удачи эти славным ребятам!»
«Душа радуется, когда видишь эти искренние улыбки»;
«Учусь у таких жизнелюбивых людей жить! Здорово!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, что дочь Ирины Хакамады похвасталась в соцсетях новым бойфрендом.