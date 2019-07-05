«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроилась на работу в отель

У политика Ирины Хакамады двое детей. Старшему сыну Даниилу уже больше сорока лет, он женат. А младшей дочери Марии Сиротинской — 21 год, она родилась с синдромом Дауна. Девушка ведет очень активную и насыщенную жизнь. Ирина сделала все, чтобы Маша выросла полноценной личностью.

О дочери Ирина Хакамада практически ничего не рассказывает в сети, однако недавно она поделилась радостным событием из жизни Марии в Instagram.

Под снимком политик написала, что дочь устроилась работать в отель. Администрация заведения лишена предрассудков и предоставляет рабочие места всем.

Instagram @irina_hakamada