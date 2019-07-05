Сына Галкина и Пугачевой испугало большое внимание

Звездная семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой вместе с детьми отдыхает сейчас в Юрмале. Там они арендуют дом. По вечерам артисты наслаждаются прогулками, а днем посещают культурные мероприятия. Недавно звездная пара побывала на концерте шоу балета «Тодес» в «Дзинтари». Пока Лиза была с Аллой Борисовной, Максим Галкин показывал Гарику закулисье.

Когда к Гарри с отцом внезапно подошла толпа детей, воспитанников «Тодес», чтобы сфотографироваться, мальчик слегка растерялся. В сети появился снимок, где видно, что Гарика испугало такое большое внимание.

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