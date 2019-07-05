Американская развлекательная компания Netflix запустила третий сезон популярного сериала «Очень странные дела». Премьера состоялась в четверг, 4 июля. В связи с этим, развлекательный сервис снял короткий видеоролик, в котором звезды сериала показывают основные локации съемок.

Видеотур для зрителей провели актеры Ноа Шнапп, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Финн Вулфхард и другие юные знаменитости.

На кадрах поклонники сериала могут увидеть уже знакомый подвальчик Майка Уиллера, где ребята много раз играли в культовую настолку «Подземелья и драконы». Показывают в ролике и жилье шерифа Хоппера, а также множество других мест, где проходили съемки «Очень странных дел».

Ожидается, что в третьем сезоне сериала «Очень странные дела», как и в предыдущих, сценаристы и режиссер продолжат показывать зрителям жизнь небольшого городка в США. Действие разворачивается в 80-х. Главные герои — все те же школьники, но уже повзрослевшие. В третьем сезоне появится несколько новых персонажей. Как будет развиваться сюжет, пока не известно. Понятно только, что и на этот раз не обойдется без мистики и хорошего юмора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер нового сезона сериала «Очень странные дела».