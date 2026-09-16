«Никому не удастся расколоть нас»: Путин заявил о сплоченности россиян

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 44 0

Глава государства высказался о предстоящем голосовании и роли избирателей.

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Путин заявил о значении голоса каждого избирателя

Попытки запугать россиян, нарушить единство общества и подорвать государственность страны не достигнут своей цели. Об этом президент России Владимир Путин заявил в обращении к гражданам в преддверии парламентских выборов.

Глава государства подчеркнул, что волеизъявление граждан должно вновь продемонстрировать сплоченность народа. По словам Путина, за российскими бойцами стоят миллионы людей, которых объединяют общие ценности, историческая память и любовь к Родине.

Президент также обратил внимание на значение участия граждан в предстоящем голосовании. Он подчеркнул, что от решения каждого избирателя зависит состав органов власти на разных уровнях.

По словам российского лидера, гражданам предстоит определить, какие политические силы будут представлять их интересы в федеральном парламенте, регионах и на местном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о понимании россиянами целей страны и ответственности граждан.

Глава государства отметил, что вклад в общее дело вносят не только военнослужащие, но и люди, которые продолжают работать, выполнять свои обязанности и заботиться о будущем страны.

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