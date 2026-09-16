«Мы знаем, за что сражается Россия»: Путин заявил о долге каждого гражданина

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 80 0

Президент призвал россиян принять участие в предстоящем голосовании.

Фото, видео: © РИА Новости/Таисия Воронцова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин: Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне понимают, за что сражается страна и в чем заключается долг каждого гражданина.

«Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина», — заявил Путин.

По словам президента, вклад в общее дело вносят не только военнослужащие, которые находятся на передовой. Он отметил, что свою роль играют и те, кто продолжает работать, выполнять свои обязанности и заботиться о будущем страны.

«Победу куют наши героя на поле боя, ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее», — сказал глава государства.

Отдельно Путин остановился на предстоящем голосовании. Он назвал участие в выборах еще одной формой ответственности граждан. По его словам, результаты должны показать, насколько общество сохраняет единство и готовность отстаивать общие интересы.

Президент подчеркнул, что выбор каждого избирателя имеет значение. Он отметил, что именно от граждан зависит, какие политические силы будут представлять их интересы в федеральном парламенте, регионах и на местном уровне.

«Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне», — заявил Путин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.24
-0.10 97.30
-0.46
Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:50
Россия удивляет: как молодежь на фестивале в Екатеринбурге открыла для себя нашу страну
19:40
«А острова-то не потонут?»: Лавров пошутил про турпоток россиян на Мальдивы
19:30
Старые клоунские костюмы Зеленского сгорели при пожаре на «Квартале 95»
19:20
Восстановить перевозки: в Кремле обсудили судоходство на Амуре
19:10
Банк России планирует увеличить лимиты по ОСАГО
19:00
Новые грузовики для СВО назвали в честь корреспондентов «Известий» Федорчака и Еремина

Сейчас читают

Сотрудник аэропорта Лейпцига рассказал, какой действительно дрон там поймали
Высоким мировым ценам на кофе скоро придет конец
«Нас объединяет общее дело»: Евгения Медведева высказалась о мировом спорте
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен