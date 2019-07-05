Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ итоги своих встреч в Осаке и Риме

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России контакты, состоявшиеся во время визитов в Японию и Италию, а также актуальные вопросы внутренней политики, цитирует Интерфакс пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

« Президент проинформировал участников совещания о содержании своих контактов, состоявшихся в рамках визита в четверг в Италию, а также о переговорах, которые имели место в конце прошлой недели на полях саммита „двадцатки“ в Осаке », — сказал пресс-секретарь.

По его словам, члены Совбеза РФ также рассмотрели текущую внутрироссийскую повестку дня.

Владимир Путин во время саммита в Осаке 28–29 июня провел около десятка двусторонних встреч, в их числе переговоры с президентом США Дональдом Трампом, японским премьером Синдзо Абэ. На саммите также состоялась встреча глав стран БРИКС.

4 июля Путин посетил Италию, где провел переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и председателем правительства Джузеппе Конте. Кроме того, в Ватикане он побеседовал с Папой Римским Франциском.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о визите Путина на Апеннинский полуостров, который итальянские СМИ назвали «молниеносным».