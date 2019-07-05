Видео: Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти

, 18:34 Эфирная новость 38

Роспотребнадзор сообщает о восьми подтвержденных случаев заражения среди детей.

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Фото, видео : ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Пятый канал

В детском лагере в Ленинградской области зарегистрирована массовая вспышка сальмонеллеза. О восьми подтвержденных случаях уже заявили в Роспотребнадзоре. Но заболевших, по некоторым данным, гораздо больше — уже 58 человек. 13 детей экстренно госпитализированы.

Эксперты предполагают, что вспышка возникла из-за плохо приготовленного мяса курицы. По предварительным данным, в лагере пытались скрыть вспышку и всячески замалчивали инцидент. Но когда, дети стали массово поступать в больницы, родителям предложили забрать школьников домой и даже дали справку.

Правда, точную причину так и не назвали. В документе написали, что объявлен карантин из-за гастроэнтерита. Сейчас в лагере работают сотрудники Роспотребнадзора и представители Комитета по образованию Ленобласти.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что число отравившихся шавермой в Петербурге выросло до 53.

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