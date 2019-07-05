Зарплаты военных и силовиков в РФ поднимут в октябре

Зарплаты военных и служащих силовых структур России будут повышены с 1 октября. Соответствующее постановление подписало руководство российского правительства.

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Согласно тексту документа на 4,3% будут проиндексированы оклады по должностям и званиям для военнослужащих и представителей органов внутренних дел, таможенной и противопожарных служб, а также учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.

«Средства на эти цели в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов были предусмотрены», — отмечается в тексте документа, размещенном на официальном сайте правительства Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую зарплату молодые специалисты в России считают соответствующей своей квалификации.