«День сурка»: Саша Савельева рассказала о первых месяцах материнства

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Солистка группы «Фабрика» поделилась, каково это — быть матерью.

Фото : Instagram @sasha_savelieva

Весной 2019 года у солистки группы «Фабрика» Саши Савельевой и Кирилла Сафонова родился сын. С появлением ребенка жизнь пары полностью перестроилась. Личные интересы ушли на второй план. Концертная деятельность певицы прекратилась, пишет Teleprogramma.pro.

Саша полностью погрузилась в заботы о малыше. Но несмотря на напряженный темп жизни, успевает ухаживать за собой. В интервью изданию «Собеседник» она призналась, что сейчас у нее на душе полное умиротворение, несмотря на сложности материнства.

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Савельева рассказала, что они с мужем практически не спят, а их будни напоминают «день сурка». Однако в этом певица нашла и положительные моменты: молодая мама узнает характер ребенка, его желания. Солистка «Фабрики», несмотря на трудности, чувствует себя счастливой матерью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Савельева похвасталась идеальной фигурой после родов.

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