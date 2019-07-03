«Муж позволяет?» Савельева похвасталась идеальной фигурой после родов — фото

, 12:49 Фото 78

Певица опубликовала в Instagram новый провокационный снимок.

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Фото, видео : Instagram @sasha_savelieva

Певица Саша Савельева, которая совсем недавно вышла из декрета, уже не первый день удивляет поклонников быстро восстановленной формой. По мнению фанатов, по артистке просто нельзя сказать, что какое-то время назад она была беременной. Накануне Савельева опубликовала в Instagram новую фотографию, демонстрирующую ее идеальные формы.

Instagram @sasha_savelieva

«Сексапильная», — прокомментировал один из пользователей.

«Муж позволяет?» — озадачился другой.

«Вы прекрасны!» — написал еще один юзер.

«Хорошенькая! И грудь шикарная!» — не сдержался очередной подписчик.

Певица, в свою очередь, поблагодарила поклонников за комплименты.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о диете Саши Савельевой.

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