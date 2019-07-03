Певица Саша Савельева, которая совсем недавно вышла из декрета, уже не первый день удивляет поклонников быстро восстановленной формой. По мнению фанатов, по артистке просто нельзя сказать, что какое-то время назад она была беременной. Накануне Савельева опубликовала в Instagram новую фотографию, демонстрирующую ее идеальные формы.

Instagram @sasha_savelieva