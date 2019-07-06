Зеленский назначил главу Львовской областной госадминистрации

, 13:44 61

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

Фото : www.globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ о назначении нового главы Львовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

На должность главы Львовской областной государственной администрации назначен Маркиян Мальский. На этом посту он сменил врио главы Ростислава Замлинского. Зеленский представил нового главу во время поездки в регион в субботу, 6 июля.

Маркиян Мальский — сын декана факультета международных отношений Львовского университета имени Франко. В 2010–2014 годах он был послом Украины в Польше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский назначил председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко. Соответствующий указ был опубликован 5 июля на официальной сайте главы государства. На этом посту Кириленко сменил Александра Куця.

Читайте также

+14° Днём +18°
Ночью +6°
63.58
0.18 71.66
0.12
Гороскоп на 6 июля: Стрельцы, стройте планы!

Последние новости

14:11
Видео: В Петербурге похоронили подводников, погибших в Баренцевом море
13:55
Подозреваемый в госизмене Воробьев помещен на карантин в СИЗО «Лефортово»
13:44
Зеленский назначил главу Львовской областной госадминистрации
13:37
Всероссийская студенческая стройка «Мирный Атом — ЛАЭС» 2019 стартовала в Сосновом Бору
13:21
Росстат назвал регионы, где люди разводятся чаще всего
12:58
Бестия в розовом: Иван Дорн исполнил дикий танец на дне рождения друга

Сейчас читают

«Красота и вкуснятина»: Олег Газманов сразил фанатов стейками и подтянутым телом
«Работать качественно»: Галкин отреагировал на информацию о гонорарах юмористов
«День сурка»: Саша Савельева рассказала о первых месяцах материнства

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге