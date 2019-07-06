Зеленский назначил главу Львовской областной госадминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ о назначении нового главы Львовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

На должность главы Львовской областной государственной администрации назначен Маркиян Мальский. На этом посту он сменил врио главы Ростислава Замлинского. Зеленский представил нового главу во время поездки в регион в субботу, 6 июля.

Маркиян Мальский — сын декана факультета международных отношений Львовского университета имени Франко. В 2010–2014 годах он был послом Украины в Польше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский назначил председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко. Соответствующий указ был опубликован 5 июля на официальной сайте главы государства. На этом посту Кириленко сменил Александра Куця.